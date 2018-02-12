Ajda Pekkan'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek!

Süperstar Ajda Pekkan Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övgü dolu sözlerle anlattı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 16:19

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında açıklama yaptı. Pekkan, Erdoğan'ın her zaman mağdurun yanında olduğunu söyleyerek Afrin'deki harekata destek verdi.

Afrin'deki operasyona destek

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik konuşan Ajda Pekkan, "Terör örgütleri sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor. dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

"Ben politik değerlendirme yapacak biri değilim"

Süperstar kendisine sorulan "Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılan bir isimsiniz. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna ise "Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim. Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

"İlk önce insani yönüne bakarım"

Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim diyen Pekkan, "Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum" dedi.

"Son derece mütevazi biri"

Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrıca, "Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider" şeklinde konuştu.