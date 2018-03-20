Ajda Pekkan'dan samimi açıklamalar!

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, karşısına kendini taşıyacak bir erkek çıkması durumunda evleneceğini söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2018 11:52

Süperstar Ajda Pekkan konuk olduğu bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Pekkan, "Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı. Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı kendisine sorulan, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim" şeklinde yanıt verdi.