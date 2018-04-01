Ajan krizi büyüyor! Bu kez hamle Rusya'dan geldi

Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sonra kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Güncellenme 01 Nisan 2018 12:37

Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de öldürülmesinin ardından çok sayıda ülke Rus diplomatları ülkelerinden çıkardı.

Bayrak söküldü

Bu kez ise Rusya'da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. Öte yandan ABD'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve ailelerini taşıyan ilk uçak Rusya'ya indi.

Başkonsolosluk bugün boşaltılacak

Rusya'nın ABD'ye misilleme yaptığı kararının ardından, dün ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı görevliler tarafından böyle indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.

İlişkiler daha da kötüye gidiyor

ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi.