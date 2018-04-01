Ajan krizi büyüyor! Bu kez hamle Rusya'dan geldi
Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sonra kriz her geçen gün daha da büyüyor.
Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de öldürülmesinin ardından çok sayıda ülke Rus diplomatları ülkelerinden çıkardı.
Bayrak söküldü
Bu kez ise Rusya'da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. Öte yandan ABD'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Rus diplomatlar ve ailelerini taşıyan ilk uçak Rusya'ya indi.
Başkonsolosluk bugün boşaltılacak
Rusya'nın ABD'ye misilleme yaptığı kararının ardından, dün ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki ABD bayrağı görevliler tarafından böyle indirildi. ABD'nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.
İlişkiler daha da kötüye gidiyor
ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi.