Ailesi olmayan damada unutulmaz anlar yaşattılar!

Annesi vefat eden, babası yurt dışında olan damadın düğününe sosyal medyadan yayınladığı mesajı üzerine 200 araçlık konvoy katıldı.

Güncellenme 11 Eylül 2017 20:17

Denizli'de yaşayan ve annesi vefat eden, babası yurt dışında olan damat, sosyal medyadaki Denizli Trafik Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı. Mesaj üzerine grup yöneticileri, düğünde mehteran takımı ve 200 araçlık konvoy ile genç çifte mutlu günlerinde unutulmaz sürprizler yaşattı.

Sosyal medyadan "Ailem olur musunuz" dedi

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve kamu dairesinde hizmetli olarak çalışan 32 yaşındaki damat Savaş Yayman, özel bir okulda öğretmenlik yapan 26 yaşındaki Meryem Yayman ile hayatlarını birleştirdi. Damat, düğününde annesi ve babası yanında olmadığı için 138 bin kişilik 'Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na "Ailem olur musunuz" mesajı attı.

200 araçlık konvoy oluştu

Özellikle gelin almak için oluşturulan konvoy için de destek isteyen damada, Denizli Trafik ve Yaşam Grubu yöneticileri duruma kayıtsız kalmayarak, düğün konvoyunun yanı sıra mehter takımı sürprizi yaptı. Bunun üzerine harekete geçen grup yöneticileri, bir organizasyon düzenledi. Gelin almaya gruptaki üyelerden 200 araç katılırken, damadın bir anda 138 bin kişilik ailesi oldu. Grup üyeleri, eşleri ve çocukları ile Halaçlar parkında dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

Gelin ve damat sürpriz üstüne sürpriz yaşadı

Yaşadığı mutluluğu dile getiren damat ve gelin, katılan herkese teşekkür etti. iki buçuk yıldır bu anı beklediklerini belirten Savaş Yayman, "Allah razı olsun kendilerinden iyi düşünmüşler muazzam güzellik vardı. 2,5 yıldır biz bu anı bekliyorduk. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmedim. Çok sağ olsunlar, çok mutlu olduk. 'Ailem olur musunuz' tarzı konuşmalarımız oldu. Sağ olsunlar başkanımdan ve diğer destekleyenlerden güzel şeyler yaptılar. Allah yapmak isteyip de yapamayanlara da nasip etsin. Sağ olsunlar güzel ve hassas sürprizler yaptılar" dedi.

"Hayal ettiğimizden daha güzel oldu"

Beklediklerinden daha güzel geçtiğini belirten gelin Meryem Yayman ise, "Şaşkınlık ile mutluluğu bir arada yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Paha biçilemez. Anlatılamaz yaşanılır sadece, Allah razı olsun herkesten. Hayal ettiğimizden daha da güzelini yaşadık" diye konuştu.