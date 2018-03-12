Ailesi, Mina Başaran'ın Instagram hesabını kapattı!

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ailesi kızlarının sosyal medya hesabını kapattı.

Güncellenme 12 Mart 2018 12:53

Dün akşam Başaran Yatırım Holding'e ait jette bulunan Mina Başaran ve 7 arkadaşının yanı sıra, 2 kadın pilot ve 1 hostes olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunanlar arasında Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.

7 kız arkadaşı da hayatını kaybetti

İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü konuyla ilgili açıklama yaptı. Uçağın, yerel saatle 16.59'da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında da düştüğü belirtildi. Mina Başaran'ın 7 kız arkadaşı ile birlikte bekarlığa veda partisini gittiği, dönüş yolunda ise kazanın yaşandığı ifade edildi.

Instagram hesabını kapattılar

İddiaya göre, korkunç kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın fotoğraflarının kullanılmaması için Instagram hesabının ailesi tarafından kapatıldı.

Talihsiz kaza olmasa evleneceklerdi

Başaran Grubu'nun veliahtlarından biri olan Mina Başaran, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer ile devam eden mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırmayı düşünüyordu. Ekim ayında nişanlanan çift, Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. Eğer talihsiz kaza olmasaydı ikili 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

Dev projeye kızlarının ismini vermişler

Anne Beril Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın adını Kadıköy'da yaptığı bir rezidans projesinde verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londra’da da yüksek lisansını tamamlamıştı.