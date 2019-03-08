Ailelere, çocukları ölüme götüren oyun "Momo" uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Mavi Balina" ve "Momo" oyunlarına karşı aileleri uyardı.

Güncellenme 08 Mart 2019 15:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerde çocukları için büyük tehlike saçan “Momo” oyunu hakkında uyarıda bulundu. Sayan, bu tür tehlikelerden korunmak için Bakanlık koordinasyonunda BTK ve diğer kurumların topyekun bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

“Çocukları dijital dünyada yalnız bırakmayın”

Özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden bu tür oyunlara karşı ailelerin daha dikkatli olmasını belirten Sayan, ailelerin çocukları risklerini tam olarak bilmedikleri dijital bir dünyada yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi.

"Küçük yaştaki çocuklar hedef alınıyor”

"Mavi Balina" ve "Momo" tarzı oyunları oynayan çocuklarda davranış bozuklukları gözlemlendiğini dile getiren Sayan, bu oyunların suça eğilimi artırdığını, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığını aktardı.

“Çocuk profili açık tutulmalı”

Sayan; çocukların internetle baş başa bırakılmaması gerektiğini, çocukların ekrana bakarak geçirdiği zamanın ve faaliyetlerin gözlenmesi gerektiğini, çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirildiğini, çocuk profilinin açık ve izlenme geçmişinin aktif olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olunması gerektiğini, onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini, yasaklamak yerine bilgilendirilip doğru yönlendirilme yapılması gerektiğini ifade etti.