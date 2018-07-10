Aile Bakanı Selçuk'tan istihdam müjdesi

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Selçuk, göreve gelir gelmez önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Temmuz 2018 17:58

Yeni kabinenin iki kadın bakanından biri olan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, göreve başlar başlamaz önemli mesajlar verdi. Kadın istihdamına değer vereceğini eden Selçuk, en kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamının yapılacağını duyurdu.

“Yoksulluğu yok etmeye kararlıyız”

"Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız" diyen Bakan Selçuk, sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduğunu, çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

“Kadın istihdamına önem veriyoruz”

Selçuk, Türkiye'nin son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sunduğunu, Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye'nin vatandaşlarına sağladığını, kadın istihdamına önem veren bir hükümet olacağını söyledi.

3 bin kişiye atama müjdesi

Üç bin kadın personele göreve başlar başlamaz istihdam sözü veren Bakan Selçuk, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2018 yılında 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelini istihdam etmeyi planladığını söylediğini, en kısa sürede 3 bin ASDEP'li personelin istihdamını gerçekleştireceklerini belirtti.

"Bir ülkede kadın güçlü olursa, aile güçlü olur”

Bakan Selçuk, "Bir ülkede kadın güçlü olursa, aile güçlü olur. Aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplum güçlü olursa, ülke güçlü olur. Bu ülkenin kadınlarını daha da güçlendireceğiz. Güçlü kadın güçlü Türkiye demektir. Öncelikli hedeflerimiz arasında kadın istihdamını artırmak, kadınların sosyal ve kültürel alandaki faaliyetlerini ön plana çıkarmak var. Kadın varsa demokrasi var" dedi.