AİHM'e başvuran FETÖ tutuklusu bu cevabı aldı

FETÖ tutuklusu Yazıcıoğlu'nun hamileliğini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunmasına AİHM'den ret cevabı geldi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 15:29

FETÖ’den yargılanan ve İzmir Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuba Yazıcıoğlu, hamileliğini gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Talebinin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine 24 Mayıs 2017'de Anayasa Mahkemesine başvurarak tedbiren tahliye talebinde bulundu.

Yaşamına tehdit bir durum yok

Anayasa Mahkemesine, Yazıcıoğlu'nun muayene ve tedavi edildiği hastanenin doktorları tarafından, cezaevi koşullarının, başvuranın yaşamı ve fiziksel bütünlüğü için yakın bir tehdit oluşturmadığına dair rapor sunuldu.

Geçici tedbir talebini reddetti

Yüksek Mahkeme, Yazıcıoğlu'nun, sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı hususunda rapor alınabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmeyi kabul etmemesi üzerine, 14 Haziran 2017'de geçici tedbir talebini reddetti.

FETÖ hükümlüsü AİHM’e gitti

Yazıcıoğlu, 22 Haziran 2017'de hastanede doğum yaptı. Bebeğiyle tekrar cezaevine alınan Yazıcıoğlu, 19 Eylül 2017'de AİHM'e başvurdu.

Tadbiren tahliye talebinde bulundu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) yer alan yaşam hakkı ve işkence yasağının ihlal edildiğini ileri süren Yazıcıoğlu, cezaevi koşullarının, kendisi ve bebeği için hijyenik olmadığını, kendisinin ve bebeğinin yaşamını tehlikeye soktuğunu iddia ederek tedbiren tahliye talebinde bulundu.

AİHM cezaevini inceledi

Başvuruyu incelemeye alan AİHM, Adalet Bakanlığından görüş talep etti. Bakanlıktan gönderilen bilgi ve belgelerle başvuranın şikayetlerini değerlendiren AİHM, anne ve bebeğinin, cezaevinde, bir beşiğin de bulunduğu, yeni doğmuş bir bebek için düzenlenmiş bireysel bölüme konulduğunu belirledi.

Tahliye talebi reddedildi

Başvuranın, cezaevi revirinde 10 kez muayene edildiğini, bakıma ihtiyaç duyulduğunda hastaneye yatırıldığını, diyetine dikkat edildiğini, yetkililer tarafından başvuranın özel isteklerine riayet edildiğini tespit eden AİHM, düzenli tıbbi takibin de sağlandığının anlaşıldığı görüşüne vardı.

AİHM, Yazıcıoğlu'nun tedbiren tahliye talebini reddetti.

Başvuru görülmeye devam ediyor

AİHM, doğumdan önce ve sonraki durumlarla ilgili hak ihlallerine ilişkin iddialara yönelik başvuruyu ise iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez buldu. Anayasa Mahkemesinde, Yazıcıoğlu'nun hak ihlaline ilişkin başvurusu görülmeye devam ediyor.