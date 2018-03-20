AİHM'den skandal Altan ve Alpay kararı!

AİHM, Mehmet Altan ve Şahin Alpay için ihlal kararı ve 25 bin 500 Euro manevi tazminat ödenmesi kararı verdi.

Güncellenme 20 Mart 2018 13:45

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'nün kapatılan gazetesi Zaman yazarı Şahin Alpay ve gazeteci - yazar Mehmet Altan'ın başvurularında, Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendirdi ve sekiz şikayetten ikisinde ihlal tespit etti.

20 Şubat'ta karar bağlandı

12 Ocak 2017 Mehmet Altan'ın yaptığı, 28 Şubat 2017'de de Şahin Alpay'ın yaptığı başvurular, AİHM 2. Dairesince 20 Şubat'ta karara bağlandı.

Karar İngilizce ve Fransızca olarak yayınlandı

Yazımı tamamlanan karar bugün Mahkemenin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı.

Türk yargıç muhalif kaldı

Davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

İfade özgürlüğü hakkı ihlal edildi

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden dolayı Alpay ve Altan hakkında Anayasa Mahkemesinin de ihlal yönünde karar verdiği "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ile "İfade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

21 bin 500'er euro tazminat ödenecek

Strazburg mahkemesi ise Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesine başvuru etkili bir iç hukuk yolu

Halen Anayasa Mahkemesine başvuru yolunu etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan "Tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı"nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesinin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

Bire karşı altı oy

AİHM 2. Dairesinin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı.

Karşı oy mahkeme kararı ekinde yer aldı

Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.