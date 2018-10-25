AİHM'den flaş Hz. Muhammed'e hakaret kararı

AİHM, Hz. Muhammed'e hakaretin düşünce özgürlüğü kapsamına girmeyeceğine karar verdi.

Güncellenme 25 Ekim 2018 12:50

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avusturyalı bir vatandaşın Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamına alınamayacağına karar verdi.

Oy birliği ile karar verildi

AİHM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 47 yaşındaki Avusturya vatandaşını 2009 yılında Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren sözlerin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

“Dini özgürlüğü tehdit eder”

Avusturya mahkemelerinin bu kişi hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiği vurgusu yapılan açıklamada, "Kullanılan tartışmalı ifadeler objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya'daki dini özgürlüğünü tehdit eder" ifadesine yer verildi.

Yerel mahkeme para cezasına çarptırmıştı

Avusturya’da "İslam'ın Temel Unsurları" seminerinde 2009’da konuşan 47 yaşındaki vatandaş, buradaki konuşmasında Hz. Muhammed’e yönelik ağır ithamlarda bulunmuş, 2011'de yerel mahkeme bu kişiyi dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.

İtirazına ret gelince AİHM’e başvurdu

Verilen cezaya itiraz eden Avusturyalı kişi, davayı Yüksek Mahkemeye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti. Bunun üzerine söz konusu kişi davayı AİHM'e taşımıştı.