AİHM'de skandal Demirtaş kararı!

AİHM, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliye edilmesinden yana karar verdi.

Güncellenme 20 Kasım 2018 13:15

AİHM, Kasım 2016’da tutuklanan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunan AİHM, serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Hukukçular bugün açıklama yapacak

Demirtaş’ın talebi ile davayı takip eden hukukçular ortak bir açıklama yapacak. Açıklamanın bugün saat 14.00’te yapılacağı belirtildi.

HDP ne dedi?

Karar sonrası açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AİHM kararına uyulması gerektiğini, Demirtaş ve tüm vekillerin hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Ne zaman tutuklandı?

Tutuklu olmasına rağmen 24 Haziran seçimlerine HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyeliği,", "örgüt adına suç işlemek", "propaganda" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.