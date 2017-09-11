Ahu Tuğba, Miami'deki kızına ulaşamıyor!

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, kasırganın vurduğu Miami'deki kızı Anjelik'e ulaşamadığını söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:06

Karayipler'de başlayan ve ABD'nin güney sahillerini de vuran Irma Kasırgası Florida Eyaleti'nin ikinci büyük şehri olan Miami'yi de etkisi altına aldı. Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, kızı Anjelik'e ulaşamadığını söyledi.

AHU TUĞBA KIZINA ULAŞAMIYOR

Oyuncu Ahu Tuğba da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak Miami'de yaşayan kızı Anjelik'e ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

"KUR'AN OKUMUŞ"

Son konuşmalarından bahseden Ahu Tuğba; "Hiç haber alamıyoruz. Son konuşmalarımızda; bana 'anne Kur'an'da şunları okudum' dedi. Anjelik bana korkma anne diyordu ama nasıl korkmayayım. Orada bir yığın evladımız var. Hiçbir şey alamamış. Su bile bulamamış. Bu kadar da saf bir kız." diye konuştu.