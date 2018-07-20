Ahu Tuğba, Adnan Oktar'la olan fotoğrafının hikayesini anlattı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, 32 yıl önce Adnan Oktar'la çekildiği fotoğrafın hikayesini anlattı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 11:40

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verilen Adnan Oktar, otobüsle Metris Cezaevi'ne gönderildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Adnan Oktar, geniş bir arkadaş grubu olduğunu, lakap kullandığını ama kod adı kullanmadığını ileri sürmüştü.

Ünlüler açıklama yaptı

Bu gelişmeler sonrası Adnan Oktar’la aynı kareye giren tüm ünlülerden art ardına açıklama gelmişti. Çoğu ünlü tanımadıklarını sadece davete icabet ettiklerini söylerken Çılgın Sedat sert bir açıklama ile hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Fakat bu ünlü isimlerden biri diğerlerinden farklı. Bu isim Ahu Tuba… Yıllar önce Oktar’la olan fotoğrafı gündem olan Ahu Tuğba da diğer ünlüler gibi o karenin hikayesini anlattı.

“Cehennemde yanacak”

“O günü hatırlıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan Ahu Tuğba, o gün kendisinin Eyüp Sultan'da olduğunu, Erol Simavi’nin kendisini Hürriyet Gazetesi’ne çağırdığını, “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediklerini, bunun üzerine yanına gittiğini söyledi.

Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?” diyen Tuğba, “Tabii giderim” cevabını aldı.

“Başörtünü tak, yan odaya geç”

Ahu Tuğba, “Sonra ne oldu?” oldu sorusuna ise bütün usta gazetecilerin orada olduğunu, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dediğini, o zaman genç ve deli dolu olduğunu, sonra Savaş Kalafat’ın, “Hoca yanda” dediğini, "Ne hocası?" diye sorduğunu, “Başörtünü tak, yan odaya geç” dediğini, odaya girdiğini, Adnan Oktar’ın arkası dönük oturduğunu, saçlarının uzun olduğunu, girip diz çöktüğünü, oturup suratına baktığını, Oktar’ın kendisini görünce şaşırdığını, o zaman ne söylediğini hatırlamadığını ifade etti.

Fotoğrafı kim çekti?

“Fotoğrafı kim çekti?” sorusuna cevap veren Ahu Tuğba, Savaş Kalafat’ın içeri girerek fotoğraf çektiğini, kendisi ve Adnan Oktar’ın Hafta sonu Gazetesi’ne kapak olduklarını, bu kapaktan sonra Adnan Oktar’ın içeri alındığını söyledi.

“Senin annen aslan”

Bu fotoğraf için “Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği” yorumunu yapanlar olduğunu belirten Tuğba, kendisinin kimsenin kediciği olamayacağını, o gün gördüğünde fotoğraf çektiklerini, sonra bir kere bile görmediğini, Savaş Kalafat’ın kızı Anjelik’e, “Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan” dediğini, kimsenin himayesine girmediğini söyledi.

Ahu Tuğba sözlerine söyle devam etti:

Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy’a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı