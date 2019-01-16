Ahmet Türk'ten CHP-HDP ittifakı açıklaması

HDP'li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'le görüştüğü gibi partisinin genel başkanları ile de görüşmesini söyledi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 13:20

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, yerel seçimlerde CHP’ye destek verip vermeyeceklerine dair açıklamalarda bulundu.

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler yaklaşırken Ahmet Türk, HDP ve CHP'nin seçimdeki tavrıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP ve İyi Parti’nin yerel seçimlerde kurduğu ittifaka yönelik açıklamalarda bulunan Türk, HDP olarak CHP’ye katkı sunmak istediklerini ama CHP’nin bunu reddettiğini söyledi.

Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, ''İyi Parti'yle nasıl görüşüyorsa partimin genel başkanlarıyla da bir araya gelsin isterim” dedi.

Yerel seçimlerde Türkiye’nin en büyük kentlerinde seçim sonuçlarını değiştirecek oya sahip olduklarını dile getiren Türk, "Bizim İstanbul, Adana, Mersin, İzmir, Antalya ve Hatay’da bir beklentimiz yok ama buralarda sonucu değiştirebilecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.