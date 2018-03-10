Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında karar verildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu.

Güncellenme 10 Mart 2018 11:00

Cumhuriyet Gazetesi davasının duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

Akın Atalay tutuklu kaldı

Sanık avukatlarının tahliye yönelik savunmalarının ardından ise mahkeme heyeti, Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi.

BTK verileri için savunması bekleniyor

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, bugün iki tahliyenin olduğunu, Ahmet Kemal Aydoğdu’ya gelen BTK kayıtları için savunmasını yapmak üzere süre verildiğini ifade etti.

Şık ve Sabuncu’yu kalabalık bir grup karşıladı

Murat Sabuncu ve Ahmet Şık, saat 00.30'da tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nden bırakıldı. Şık ve Sabuncu'yu aileleriyle birlikte kalabalık bir arkadaş grubu karşıladı.

Ahmet Şık açıklama yaptı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, hiçbir şekilde sevinçli olmadığını, Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmemesi gerektiğini, öfkeli olunması gerektiğini, öfkenin kendisini ayakta tutacağını, bunu yapmazsa saçma sapan şeylere sevinmeye devam edileceğini, bugünün sevinilecek bir gün olmadığını, kendisinin 6 yıl önce de Mart ayında hapisten çıktığını ifade etti.

Sabuncu da açıklama yaptı

Murat Sabuncu, tutukluluk halinin devamına karar verilen Akın Atalay için, ""Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek" dedi