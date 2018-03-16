Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında hapis istemi!

Geçen hafta tahliye olan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Güncellenme 16 Mart 2018 15:31

Silivri Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülen Cumhuriyet gazetesi davasının 7. duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'ın 502 gündür tutuklu bulunduğu dava kapsamında bir önceki duruşmanın ara kararına istinaden savcı Hacı Hasan Bölükbaşı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

15 yıla kadar hapisleri istendi

Aralarında Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkında savcı tarafından "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Ahmet Şık ve Murat Sabuncu geçen hafta tahliye olmuştu.

Tuncay Özkan açıklama yaptı

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava öncesi CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. CHP'li vekiller adına açıklama yapan Tuncay Özkan, "Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanmakta olan Akın arkadaşımızın da diğer arkadaşlarımız gibi özgürlüğe, ailesine, Türkiye'ye, gazetesine kavuşturulmasını bekliyoruz. Bu davadan beklentimiz özgürlüktür" dedi.