Ahmet Necdet Sezer'den "Gül" açıklaması!

Ahmet Necdet Sezer, CHP'nin Gül'ü aday göstereceğini dair iddiaları sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 26 Nisan 2018 12:24

Türkiye'yi yeni bir sisteme taşıyacak olan 24 Haziran seçimleri hararetli tartışmalara sahne oluyor. Seçimlere ise bugün itibarıyla 58 gün kaldı.

Şu an sadece AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı ile kurduğu blokun adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığını açıklandı. CHP ve bir süredir atakta olan Saadet Partisi hala aday arayışı içinde.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i de ikan ederek Saadet Partisi'nin aday göstereceği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iddiaları da tabandan sert eleştiriler aldı. Bu kapsamda 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den de bir açıklama geldi.

Sezer, her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini, Gül'ün adaylığına olumlu bakmadığını söyledi.

Ahmet Necdet Sezer açıklamasında, "Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül. Hiç olmayacak bir şey. Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı" ifadelerini kullandı.