Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem sessizliğini bozdu!

Ünlü sanatçı Sıla'yı darp eden Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem de sessizliğini bozdu.

Güncellenme 02 Kasım 2018 11:21

Ünlü şarkıcı Sıla, dün adliyeye gidip Ahmet Kural’ı kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi olmuştu. Ahmet Kural ise iddiaları yalanlayarak sadece kolunu tuttum diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. Bu olay sonra ise tüm gözler daha önce Ahmet Kural tarafından parmağının kırıldığı iddia edilen eski sevgilisi Naz Çekem’e çevrildi

Sıla ölebilirdi

Daha önce Ahmet Kural’da şiddet gördüğünü ve parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, çok üzüldüğünü, Sıla’nın ölebileceğini, Allah’ın Sıla’yı koruduğunu, ifadesini okurken ağladığını söyledi.

Önce hakaret, sonra şiddet

Naz Çekem, yıllar önce Ahmet Kural ile birlikte olduğunu, onunla bir davette karşılaştığını, şiddetin önce hakaretlerle başladığını, sakinleştirmeye çalışsa da bunu başaramadığını, sevgi dolu bir şekilde parmağını sıkıp, kırdığını söyledi.

Arada dört yıl geçtiğini ve şu anda da Sıla’nın böyle bir şey yaşadığını belirten Naz Çekem, çok üzüldüğünü, Sıla’nın ölebileceğini, ifadesini okurken ağladığını ifade etti.

Neden şikayetçi olmadı?

Naz Çekem, “Ben şikayetçi olmadım çünkü Ahmet'in babası benim kuzenimden rica etti, o zaman özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ama Sıla konuştuğu için arkasındayım. Gerekirse mahkemede tanıklık da yaparım. Bu olaydan sonra benden özür de dilemedi” dedi.

Naz’a kimse inanmamış

Sıla’nın Türkiye’nin çok sevdiği bir sanatçı olduğunu vurgulayan Naz Çekem, o dönemde kimsenin kendisine inanmadığını, Sıla'nın açıklamaları sonrası kendisine ‘Sen haklıymışsın' diye mesajlar geldiğini, Ahmet Kural’ın cezasını bulmasını istediğini belirtti.

Naz Çekem daha önce ne demişti?

Ajanda PR Genel Müdür Yardımcısı olan ve medya dünyası ile içli dışlı bir isim olan Naz Çekem daha önce yaptığı açıklamada, "Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum” demişti.