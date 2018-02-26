Ahmet Kural'dan 'Sıla'sız aşk yorumu!

Ailecek Şaşkınız filmi öncesi Murat Cemcir'le kamera karşısına Ahmet Kura'ın "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" sözleri olay oldu.

Güncellenme 26 Şubat 2018 12:41

Ailecek Şaşkınız filmi ile 2 Mart'ta seyirci ile buluşmaya hazırlanan Ahmet Kural, bir süre önce ayrıldığı Sıla hakkında açıklama yaptı. Kamera karşısına geçen başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, kendilerine dair merak edilenleri paylaştılar. Bu sırada kısa bir süre önce Sıla ile yollarını ayıran Ahmet Kural'ın "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" sözleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ahmet Kural'dan aşk açıklaması

Güzel şarkıcı Sıla ile aşkını bitiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, biten birlikteliği hakkında konuşmadan 'aşk' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kural'ın "Aşka inandım ama hiç aşık olmadım" açılması ise farklı yorumlara neden oldu.

Sıla'ya bakışı gündeme geldi

Bu açıklamadan sonra ise Sıla'ya bakışı sosyal medyada adeta bir fenomen olan Ahmet Kural'ın fotoğrafı tekrar gündeme geldi.

Bu açıklamadan sonra ise Kural'ın Sıla'ya bakışı karesi paylaşılarak şu yorumlar yapıldı:

'Aşık değilsen nasıl böyle baktın?'

'Ya kuyruk acısından böyle diyorsun ya da kalpsizsin'

'Yapma be Ahmet bu da mı yalan?!'

'İnanmadık....'

'Bence yalan söylüyor'

'Değişik bir açıklama'

'Sıla buna güldü'