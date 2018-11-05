Ahmet Kural'dan ifade çıkışı flaş açıklamalar

Ahmet Kural ifade çıkışı avukatı Sibel Aydın’la kameralar karşısına geçti.

Güncellenme 05 Kasım 2018 15:57

Sevgilisi Sıla Gençoğlu’nun darp iddiası ile şikayetçi olduğu Ahmet Kural bugün İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Kural ifade çıkışı avukatı Sibel Aydın’la kameralar karşısına geçti.

Avukat Sibel Aydın, Sıla'nın avukatı hakkında şikayetçi olacağını, savcının odasına giren Kural ifadesini verdiğini, ifade verme işleminin 1.5 saat sürdüğünü açıkladı.

Ahmet Kural ise konuyla ilgili açıklamaları sadece resmi makamlara yapacağını daha önce de söylediğini, savcıya ifade verdiğini, adının böyle bir olayla anılmasından dolayı herkesten özür dilediğini, yargısız infaz yapanlara sadece 'Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır' dediğini söyledi.

Daha sonra açıklama yağan Ahmet Kural’ın avukatı Aydın, "Manipülasyon sürecinde ısrarla müvekkilimin ifade vermediğini belirtmiştim. Sadece yargı mercilerine ifade vereceğini söyledik. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiştir. Sıla Hanım'ın avukatı ile ilgili İstanbul barosuna şikayette bulunacağım. Asılsız iddia ve ithamlar için de her kişi ve kurum hakkında yasal sürece başlıyoruz” dedi.