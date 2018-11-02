Ahmet Kural’a bir şok daha!

Yapı Kredi Bankası, yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı Ahmet Kural’la çalışmayı durdurduğunu açıkladı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 16:40

Eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp etmesi nedeniyle davalık olan Ahmet Kural’a bu kez kötü haber reklam yüzü olarak ekran karşısına çıktı Yapı Kredi’den geldi. 2 gündür üzücü bir hadise ile gündemde olan Ahmet Kural artık Yapı Kredi’nin ekran yüzü olmayacak. Banka bu haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir bildiri ile duyurdu.

Yapı Kredi tarafından yapılan açık açıklama:

"Bankacılık sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla öncü rol üstlenen ve kadın istihdamı konusunda sektörüne uzun yıllardır liderlik yapan bir kurum olarak, reklam kampanyamızda yer alan oyuncu Ahmet Kural hakkında kamuoyuna yansıyan haberleri titizlikle takip etmekteyiz.

Bahsi geçen iddialar ve iddialara konu teşkil eden davranışların Bankamızın etik anlayışı ile bağdaşması söz konusu değildir. Konunun yargıya intikal etmiş olması sebebiyle, ek karar ve yaptırım haklarımız saklı kalmak kaydı ile, yargının vereceği nihai karara kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Bununla birlikte, mevcut iletişim çalışmalarımızı durdurduğumuzu ve Ahmet Kural ile olan iş birliğimize devam etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı olarak, iletişim çalışmalarımız da dâhil olmak üzere işimizin her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna saygı ile bildiririz."