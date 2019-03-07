Ahmet Kural ve Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı! İşte şok suçlamalar...

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu’nun ifadeleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Güncellenme 07 Mart 2019 13:28

Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu’nun bugünkü duruşmasının detayları ortaya çıktı. Duruşmada avukatlar soru sormaya başlayınca gerilim arttı. Soruları yanıtlayan Sıla; dayağın bir saat sürdüğünü, ara ara süren bir dayak olduğunu, idrarından kan geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Kural’ın avukatı, "İdrarda kan olduğu söyleniyor, bunu da böbreğinize vurulmasına bağlıyorsunuz. O dönem regl miydiniz?" diye sordu. Sıla ise, "Hayır regl değildim" dedi.

Sıla Gençoğlu’nun ifadesi

Sıla Gençoğlu ifadesinde; olayın 29 Ekim günü gerçekleştiğini, Kural’ın ailesiyle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini, sonra da eve geçtiklerini, bir türlü kurtulamadıkları Okan Can Yantır sorusunun geldiğini, Kural’ın bu sırada bir anda kıskançlık krizine girdiğini, bağırıp çağırdığını, kendini kurtaramadığını, Kural’ın kendisine küfürler ettiğini, “s… git buradan öldürürüm seni” dediğini, bir saat şiddet gördüğünü, hayatının ne kötü anları olduğunu, kül tablası işle vurduğunu, yere düşürüldüğünü, kulağına ve böbreklerine tekmeler atıldığını, kafasının duvarlara vurulduğunu, kendisine ve ailesine küfürler edildiğini, 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dediğini, 'o… sen' dediğini, bu sırada şoförünü aramayı başardığını, kurtulduğunu, Ahmet Kural’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ahmet Kural’ın ifadesi

Ahmet Kural da ifadesinde; Mayıs 2017’de güzel bir ilişkiye başladıklarını, dünya görüşü, inanç farklılığı, arkadaşlarının hor görülmesi nedeniyle ayrılma kararı aldığını, sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurduğunu, bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladığını, 1.5 ay evden çıkmadığını, kimseyle görüşmek istemediğini, bunun çok ağırına gittiğini, mahremiyete önem verdiğini, olayın basında da yer aldığını, 6 Mayıs'ta Sıla’nın kendisine dön diye mesaj attığını, cevap vermediğini, 16 Mayıs'ta teyzesinin mesaj attığını, Sıla'nın Okan ile bir alakası yok dediğini, ayrılma nedenlerinin bu olmadığını söyleyerek telefonu kapattığını, araya ortak arkadaşların girdiğini, Ağustos'ta kendisi için 'Boş ev' diye şarkı yazdığını ve bundan etkilendiğini ama aklında hala Yantır’ın olduğunu iddia etti.