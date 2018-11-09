Ahmet Kural ve Sıla uzlaşacak mı?

Savcılık, Ahmet Kural-Sıla dosyasını Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. İkilinin uzlaşması durumunda soruşturma kapanabilir.

Güncellenme 09 Kasım 2018 17:21

Savcılık, Sıla’nın darp, psikolojik şiddet ve cebir gördüğü iddiası ile Ahmet Kural’dan şikayetçi olması üzerine harekete geçmişti. Ahmet Kural hakkında; "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyası ise savcılık tarafından, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaşı olursa ne olur?

Taraflar tek tek Uzlaştırma Bürosu'na çağrılacak ve uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak. İki tarafın da uzlaşma istemesi halinde dosyaya takipsizlik kararı verilecek ve soruşturma kapanacak.

Uzlaşma olmazsa ne olur?

Uzlaşma söz konusu olmazsa, Ahmet Kural hakkında; "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Son kararı kim verecek?

Öte yandan soruşturmaya dair son kararı, Uzlaştırma Bürosu Savcılığı verecek.