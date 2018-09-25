Ahmet Kural ve Murat Cemcir geri dönüyor!

Türkiye'yi güldüren yapımlara imza atan ikili Ahmet Kural ve Murat Cemcir çok yakında yeni dizileri ile ekranlara dönüyor.

Güncellenme 25 Eylül 2018 11:51

İşler Güçler, Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Düğün Dernek, ve Ailecek Şaşkınız gibi birbirinden kaliteli yapımlara imza atan ünlü senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir yine bomba gibi bir diziyle yakında ekranlarda olacak.

Başrollerde Murat Cemcir ve Ahmet Kural var

Diğerlerinde olduğu gibi bu sefer de başrollerde Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi olacak. Öte yandan, İşler Güçler dizisinden tanınan Sadi Celil Cengiz’in de bu yapımla geri döneceği iddia edildi.

35 kişi şimdiden belli oldu

Mesut Yar köşesinde diziyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Ahmet Kural ile Murat Cemcir’i ekranda yeniden bir araya getirecek dizide işlerin hazır olduğunu belirten Yar, ana kadronun 35 kişiye vardığını, hepsinin de birbirinden değerli hepsinin de ikilinin daha önceki işlerinde tam kadro sırıtmayan sağlam oyuncular olduğunu belirtti.

Sadi Celil Cengiz geri dönüyor

Mesut Yar, Burak Satıbol, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz’in duyduğu isimlerden bazıları olduğunu, başka isimler için senarist/yönetmen Selçuk Aydemir’in kemik kadrosuna göz atmanın yeterli olacağını, yeniden güldürecek bir işin çok yakında ekranda olacağını ifade etti.