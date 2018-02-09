Ahmet Kural ve Murat Cemcir bomba gibi geliyor!

Babasının şirketinin CEO'su olan Ferhat ve şirketin finansörü Gökhan'ın maceralarını anlatan Ailecek Şaşkınız filmi yakında vizyona giriyor.

Güncellenme 09 Şubat 2018 15:57

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un başrollerini paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filminin kahkaha dolu fragmanı yayınlandı.

Ailecek izlenecek bir komedi

Merakla beklenen ve 2 Mart'ta vizyona girecek olan filmi, Selçuk Aydemir yazıp yönetiyor. Babasının şirketinin başına geçerek, CEO olan Ferhat ve onun çocukluk arkadaşı şirketin finansörü Gökhan'ın maceralarını anlatan film, ailecek izlenecek bir komedi olarak karşımıza çıkıyor.

Filmin başrollerinde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt ve Günay Karacaoğlu var.

Filmin konusu ise şöyle:

Büyümesine rağmen hala çocuksu bir yönü olan Ferhat, babasının şirketinin CEO'luk görevini üstleniyor. Şımarık bir adam olan Ferhat'ın en yakın arkadaşı Gökhan ise şirketin finansörüdür. İki kafadar çalışanlarına pek iyi davranmamaktadır. Şirket çalışanları ile gittikleri bir yemekte restoran sahibi tanışık dost olan Ferhat ve Gökhan'ı yeni macera beklemektedir. Ferhat, restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptırmıştır. Elif'e deli gibi aşık alan Ferhat'ı zor bir aşk yolculuğu beklemektedir. Elif'in hayatı eğitimler, üstün hizmet madalyaları ve üstün kariyer başarıları ile doludur. Sert bir mizaca sahip olan Elif, Ferhat'ı büyük bir sınavdan geçirecektir.