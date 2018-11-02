Ahmet Kural, tüm kadınlardan ve Sıla'dan özür diledi

Ünlü şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Güncellenme 02 Kasım 2018 15:49

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiası ile gündeme gelen ünlü oyuncu Ahmet Kural, Twitter hesabından iddialar hakkında açıklama yaptı. Kural, açıklamasında tüm kadınlardan özür diledi.

Herkesin ayıbı kendine

Böyle bir olayın bir tarafı olduğu için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür dilediğini belirten Kural, o gece kendisi ile paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmesi gerektiğini, herkesin ayıbının kendine olduğunu düşündüğünü söyledi.

Saygı ile karşılıyorum

Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşıladığını belirten Kural, bu olaydan kendisinin de büyük dersler çıkardığını, hayatının bundan sonrasında da çıkardığı bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağını, bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağını belirtti.

Detayları resmi makamlarla paylaşacağım

Kural, Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri olarak bu şekilde gündeme geldiklerini, bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygısından, sevenlerinin bu ilişkiye verdiği değere hürmetinden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağını ifade etti.