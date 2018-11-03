Ahmet Kural, Sıla'nın sırtında vazo kırmış!

Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'nın sırtında porselen vazo kırdığı, omuzunu ısırdığı ve saçını eline dolayıp sürüklediği ortaya çıktı.

Güncellenme 03 Kasım 2018 11:17

Magazin gündemine bomba gibi düşen Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp ettiği iddiasının yankıları sürüyor. Posta Gazetesi'nden Mehmet Coşkundeniz, 24 Ekim’de alkollü olarak gelen Ahmet Kural’ın Sıla’nın sırtında porselen vazo kırdığı, omuzunu ısırdığı ve saçını eline dolayıp sürüklediğini öne sürdü.

Şiddet ilk değilmiş

Mehmet Coşkundeniz, Ahmet Kural'ın Sıla'nın sırtında porselen vazo kırdığını, 29 Ekim'deki olayın Ahmet Kural'ın, ikinci kez birlikte olmaya başladıklarından sonra Sıla'ya uyguladığı ilk şiddet olmadığını aktardı.

Ahmet Kural'ın evde istemediği kadın kim?

Sıla’nın yakın çevresinden bilgiler alan Mehmet Coşkundeniz, “Tarih, 24 Ekim. Yer, bu kez Sıla'nın evi. Ahmet Kural, Sıla'nın evine geliyor. Evde, Sıla'nın bir de kadın arkadaşı var. Daha önce aralarında bu kişiyle ilgili tartışma yaşanmış. Ahmet Kural, 'Bu kadınla görüşmeni istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Sıla'nın sırtında porselen vazo kırmış

Coşkundeniz, yine aşırı alkollü olan Ahmet Kural’ın kadını evde görünce Sıla'yla tartıştıklarını, ardından da şiddet uyguladığını, sırtında porselen vazo kırdığını, omuzunu ısırdığını, saçını eline dolayıp sürüklediğini, şiddetin dozunun adım adım arttığını, yaşananları öğrenince Sıla'nın ölümden kıl payı kurtulduğunu düşündüğünü belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mehmet Coşkundeniz yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

Sıla'nın yaşadığı olay, küçük de olsa şiddete maruz kalan kadınlara, "Belki düzelir" diye sabreden kadınlara ders olmalı. Şiddeti bir kez affederseniz, bunu uygulayan kişiye daha ağır şiddet izni vermiş olursunuz. Yani biri size el kaldırdı ama vurmadı. Affederseniz bir sonrakinde vuracağını garanti etmiş olursunuz. Onu da affederseniz vurmakla kalmayıp hastanelik edene kadar darp etmesini kabullenmiş olursunuz. Affetmeyin."