Ahmet Kural-Sıla kavgasının sebebi o ünlü çıktı!

Ahmet Kural'ın Sıla ile tartışıp, darp etmesinin sebebinin Ziynet Sali olduğu iddia edildi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 11:17

Ünlü oyuncu Ahmet Kural’ın sevgilisi ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiası geçen haftaya damgasını vurmuştu. Kavganın Ahmet Kural’ın bir kadını evde görmek istemediğinden dolayı çıktığı iddia edilmişti. O kadının Ziynet Sali olduğu, Kural’ın Sıla ile Sali’nin samimi olmasında dolayı sinirlendiği ortaya çıktı.

Olayların sebebi Ziynet Sali mi?

2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, sevgilisi Sıla’nın Ziynet Sali ile görüşmesini istemedi ve olayların yaşandığı gece Sali, Sıla’ya mesaj atınca başlayan tartışma şiddete döndü.

Ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz hafta ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu. Sıla, Ahmet Kural için 3 aylık koruma kararı da aldırdı. Sıla ilk ifadesinde, Kural’ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu belirtti.

Ahmet Kural özür dilemişti

Yaşananlar sonrasında açıklama yapan Ahmet Kural ise Sıla’nın sadece kollarını tuttuğunu ve diğer iddiaların asılsız olduğunu ifade ederek, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemişti.