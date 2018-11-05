Ahmet Kural ifade için adliyede

Ahmet Kural, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 15:02

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisi ve sanatçı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği iddiası ile ilgili savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Asabi şekilde yürüdü

Burada adeta basın ordusu ile karşılaşan Ahmet Kural, buradaki gazetecilerin kendisine sorduğu soruları cevapsız bıraktı. Kural’ın duruşu ve yürüyüşü dikkatlerden kaçmadı.

Arama yapılmadan alındı

Ahmet Kural, avukatların giriş yaptığı kapıdan adliyeye alındı. Vatandaşların aksine aranması yapılmadan adliyeye alınan Kural, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu Suçları bürosuna geldi.