Ahmet Kural hakkında istenen ceza belli oldu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturmada sona gelindi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 14:11

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturmada sona gelindi. Savcılık oyuncu Ahmet Kural hakkında; hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep etti.

Sıla şikayetçi olmuştu

Geçen ay avukatı ile Çağlayan Adliyesi’ne gelerek sevgilisi Ahmet Kural hakkında şiddet iddiasında bulunan Sıla, darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

Uzlaşma talebine ret

Sıla’nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural’ın da ifadesi alınmıştı. Kural verdiği ifadede darp iddialarını doğrulamış, karşılıklı bir itişme yaşadıklarını itiraf etmişti. İkilinin uzlaşması istenmişti ama Sıla bu talebi reddetmişti.

Ahmet Kural hakkında hapis istemi

Bu kapsamda savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.