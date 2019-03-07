Ahmet Kural aylık kazancını açıkladı!

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla Gençoğlu, hakim karşısına çıktı.

Güncellenme 07 Mart 2019 11:18

Oyuncu Ahmet Kural, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu da bizzat katıldı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen üç kişi de tanık olarak hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

Kimlik tespiti yapılan sanıklardan Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin TL olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2-2.5 milyon TL’yi bulduğunu aktardı. Gençoğlu’na ise geliri sorulmadı.

Sıla’nın da kimlik tespiti yapılmasından sonra duruşmada, Kural’ın savunması alındı.