Ahmet Hakan ve Asena Atalay aşk mı yaşıyor?

Gazeteci yazar Ahmet Hakan ile Asena Atalay'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 14:38

Beyaz TV’de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali, gazeteci yazar Ahmet Hakan ile Asena Atalay’ın aşk yaşadığını iddia etti.

Bali, geçtiğimiz gün Hakan ve Atalay’ın aynı uçakta Business Clas koltuklarda yan yana Barcenola'ya gittiklerini duyurdu.

Ahmet Hakan uçağı kaçırmış

Çiftin tatil için Barcelona'ya gitmek istediğini ancak Ahmet Hakan'ın son anda uçağı kaçırdığını iddia eden Bali, canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan'ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.

Ünlü isimlerle aşk yaşadı

Adı sık sık ünlü isimlerle aşk dedikodularına karışan Ahmet Hakan, Pelin Batu, Başak Sayan, Devin Özgün Çınar ve Zuhal Olcay'la da aşk yaşamıştı.