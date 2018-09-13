Ahmet Hakan, Nihat Doğan'ı bu sözlerle uyardı

Ahmet Hakan, hakkındaki iddiaları reddetmek yerine dolambaçlı açıklamalar yapan Nihat Doğan'a yüklendi.

Güncellenme 13 Eylül 2018 10:27

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla polise ifade veren Nihat Doğan’a tepki gösterdi. Olayı bugünkü köşesine taşıyan Ahmet Hakan, ailenin şikayetini geri çekmesiyle kendisinin aklandığını söyleyen Doğan için "Reşit olmayan iki küçük kızı zorla evinde alıkoydun. Bu nedenle polise ifade verdin. Sen önce çık da şu korkunç iddiayla bir hesaplaş yahu!" dedi.

Olayı net ifade etmiyor

Hakan, Nihat Doğan’a seslenerek, reşit olmayan iki küçük kızı zorla evinde alıkoyduğu iddia edildiğini, bu sebeple polise ifade verdiğini, Doğan’ın bunun üzerine ben Anadolu’yum gibi ifadeler kullandığını belirtti.

Kamuoyu, "Biz ikna olduk” demeli

Önce çıkıp hakkındaki korkunç iddiaları cevapla diyen Hakan, yaşanan olayla yüzleşmesi gerektiğini, karakola neden gitmek zorunda kaldığına bir açıklık getirdiğini, çocukların ailesinin neden şikayetçi olduğu meselesini izah etmesi gerektiğini, bu konuda yapacağı açıklama ile kamuoyunun "Biz ikna olduk... Nihat Doğan yapmamış öyle bir şey" demesi gerektiğini ifade etti.

Kafa karıştıran açıklamalar

Hakan yazısının devamında şu ifadelere yer verdi: Ama sen... "Ben direnişim! Ben Anadolu'yum! Ben buyum! Ben şuyum" diyerek işi hamasete vurunca... "Nihat Doğan yapmamıştır öyle bir şey" diyecek olanların bile kafasını karıştırıyorsun.”