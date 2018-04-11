Ahmet Hakan gitmiyor, daha da büyüyor!

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e devredilmesinden sora Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına geçeceği iddia edildi.

Güncellenme 11 Nisan 2018 10:56

Geçtiğimiz günlerde bir devir teslim töreni ile Doğan Medya Grubu resmen Demirören Holding'e devredilmişti. Türk medyasının en etkili medya grubunun el değiştirmesinden sonra kimlerin gidip kimlerin kalacağı ise merak konusu. Konu hakkında farklı kulisler var. Gelen en son bilgilere göre, Ahmet Hakan için Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğu düşünülüyor.

Ahmet Hakan dümene mi geçiyor?

Ahmet Hakan'ın geçen hafta Demirören ailesi tarafından yemeğe davet edildiği ve bu görüşmede Hakan'a Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğinin teklif edildiği iddia edildi.

Fikret Bila ne olacak?

Habertürk yazarı Oray Eğin de Fikret Bila'nın daha önce Erdoğan ailesinin yönetimindeki Milliyet'i bırakarak Hürriyet'e geçtiğini hatırlatıp, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına geçeceğini iddia etti.

"Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Fikret Bila ne yapacak? Çünkü daha önce Demirören Ailesi tarafından Milliyet'in başına getirilmiş, ancak orada öyle bunalmış, o kadar enerjisi tükenmişti ki kaçarcasına Hürriyet'e kapağı atmıştı" diyen Oray Eğin, "Kontrollü bir tahminde bulunayım: Ahmet Hakan sonunda Hürriyet yayın yönetmeni olabilir" dedi.