Ahmet Davutoğlu, dava arkadaşlarına meydan okudu!

Ahmet Davutoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinden sonra parti kuracağı ve Gül'ün kadroda yer almayacağı iddia edildi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 09:31

Türkiye, 31 Mart yerel seçimler kadar Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin yeni bir parti ile harekete geçeceğini de konuşuyor. İddiaya göre; Ahmet Davutoğlu, 31 Mart’tan sonra kurmayı planladıkları yeni partiyle ilgili yeni bir açıklama yapacak. Partinin Eylül ayında kurulacağı belirtildi.

“Bizim trenden inip başka trene biniyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti kurma iddialarına dair, “Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor” demişti.

“31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklanacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isim vermeden eleştirdiği ismin Ahmet Davutoğlu olduğu iddia edildi. Davutoğlu’nun yeni parti hazırlıkları içinde olduğu, bu girişimi 31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklayacağı ifade edildi.

Kadroda kimler var?

Davutoğlu’nun, “AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz” dediği ileri sürülürken, Gül’ün kurulan yeni partinin kadrosunda yer almayacağı, AK Partili eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin kadroya dahil olacağı belirtildi.

10 AK Partili milletvekili de kadroda yer alacak iddiası

En bomba haber ise yeni oluşum içinde AK Parti’de şu an aktif siyaset yapan 10 isim var. AK Partili eski yöneticilerin kurucu kadrosunda yer alacağı partinin, mayıs ayında yayınlanacak bir deklarasyon ile kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiği vurgulanacak.