Ahmet Davutoğlu, 40 ilde örgütlendi

Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'dan önce parti kurmak istediği ve 40 ilde örgütlendiği iddia edildi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 15:09

Ali Babacan’ın Abdullah Gül’ün desteği ile yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Fatih Altaylı’nın ortaya attığı iddiaya göre; Ahmet Davutoğlu, harekete geçti ve 40 ilde örgütlendi.

Parti dilekçesini her an verebilir

Muhafazakar siyasetçileri yakından izleyen arkadaşı ile konuştuğunu dile getiren Altaylı dostunun kendisine; Davutoğlu’nun uzun zamandır yeni parti kurmak için hummalı bir çalışma yürüttüğü, partiyi kurmak için her an dilekçe verebileceklerini, eli kulağında olduğunu söylediğini aktardı.

40 ilde örgütlendi

Altaylı yazısında; Ahmet Davutoğlu’nun acele ettiğini, güç birliği yapacağını, partisinin 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldiğini, Davutoğlu’nun eski İstanbul İl Başkanı’nın örgütlenme üzerinde çalıştığını, parti kurmak için her an dilekçenin verilebileceğini ileri sürdü.

Davutoğlu neden acele davranıyor?

Herkesin Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın bir parti kurmasını beklediğini dile getiren Altaylı, onların da bir hazırlık içinde olduğunu, Ahmet Davutoğlu’nun acelesinin de bu yüzden olduğunu, önce çıkmak istediğini, Babacan’ın önünü kesip, benim partiye katılın deme niyetinde olduğunu, böylece güç birliği yapma planında olduklarını belirtti.

AK Parti yüzde 35 altına düşerse parti kurulur

Altaylı; kaynağının kendisine, Babacan ve ekibinin Davutoğlu’nun partisine gitmeyeceğini, onların AK Parti’nin kuruluş felsefesine yakın bir parti kurmak istediklerini, seçimi beklediklerini, AK Parti eğer yüzde 35’lerin altına düşerse partiyi kuracaklarını, düşmezse de biraz daha bekleyeceklerini söylediğini yazdı.