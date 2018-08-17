Ahlat Ağacı, Oscar yolunda!
“Ahlat Ağacı" filmi ile Cannes Film Festivali’ne damga vuran Nuri Bilge Ceylan, bu kez Oscar'ın peşinde...
Cannes Film Festivali’nde 2014 yılında “Kış Uykusu” filmi ile Altın Palmiye ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan bu yıl Türkiye’yi “Ahlat Ağacı” ile temsil etmişti. Ceylan bu kez Oscar'ın peşinde.
1 Haziran’da vizyona giren film, Sinan adlı karakterin başında geçen olayları ve etrafını kuşatan değer yargılarıyla mücadelesini konu alıyor.
Filmin oyuncuları arasında, Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Hazar Ergüçlü, Bennu Yıldırımlar yer alıyor.
İngiliz gazetesi Guardian tarafından 5 yıldız alan filmin IMDB puanı 10 üzerinden 9.4.