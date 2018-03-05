Ağrılardan kurtaran o noktalar!

Bedende bulunan bazı baskı noktalarına Çin tıbbi yöntemi olarak bilinen akupunktur, iğnesi tedavi yönetimine aküpresür adını veriyor.

Güncellenme 05 Mart 2018 17:28

İğne kullanmadan yapılan akupunktur yöntemlerinden olan ve tarih boyunca şifa kaynağı olarak bilenen akupresür noktaları olumlu sonuçlar elde ettiriyor.

Aküpresür yapan kişiler, enerji akışını düzenlemek için parmakları, avuç içi veya dirsekleri kullanarak meridyenlerin geçtiği önemli noktalara masaj yapar. Aşağıda belirtilen noktalara aküpresür noktalarıdır buralar uygun şekilde masaj işlemi yaparak kendi bedeninizi ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Avuç içindeki L14 noktası

Bu nokta bir çok rahatsızlığın tedavinde önemli bir yere sahiptir özellikle baş ağrısı, kabızlık, omuz ve boyun tutulması ve diş ağrısı gibi. Peki bu nokta neresi mi? Baş ve işaret parmağın arasaında bulunan etli bölgede kalan yerdir. Buraya yapılan hafif masaj baş ağrısına son derece iyi gelir.

Perikardiyum P6 noktası

P6 noktası, avuç bitiminden 3 parmak kadar aşağısı, bileğin iç kısmına doğru olan noktadır. Bu noktaya yapacağınız hafif masajlar ile baş dönmesi ve kusmaları engelleyebilirsiniz. Yine grip olduğunuzda bu noktalara hafif baskılar uygulayabilirsiniz.

Üçüncü göz GV 24.5 noktası

Kaşların tam ortasında bulunan üçüncü göz noktasıdır. Bu noktaya parmağınızla yapacağınız hafif masajlar günün yorgunluğuna bağlı stres, baş ağrısı gibi sorunları ortadan kaldırabilir. 1 dakika boyunca bu bölgeye baskı uygulayınca sonuca sizde şaşıracaksınız. Aynı zamanda bu nokta konsantrasyonun da artmasına yardımcı olacaktır.

Dinginlik denizi noktası CV17

Bu nokta göğüs kemiklerin tam ortasında bulunmaktadır. Bu bölgeye yapacağınız masajla duygu dünyanızda büyük değişimler yapabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine ve nefesinizi açmanıza yardımcı olur.

Diz altı noktası ST 36

Bu noktaya yapılan masaj sonucunda kabızlığınız gider, yorgunluğunuz ciddi oranda azalır ve baş dönmelerin normale dönmesine yardımcı olur. Bu nokta neresi mi? Bu nokta dizin tam altında bacağın dışa bakan kısmında bulunur.

Diz arkası noktası B 54

Siyatiğe, kalça ve bacak ağrılarına iyi gelen bu nokta dizin arkasında ve 3 parmak kadar üstüne gelen bir yere işaret eder. Bu noktaya uygulanan masaj bacak, kalça ağrılarının azalmasına yardımcı olur.

Sakral notalar

Vücudun tümüne etki eden ve bel ağrılarını azaltan noktadır. Bu nokta kuyruk sokumu bölgesinde omurganın hemen bittiği noktaya denk gelir.

SHEN MEN noktası

Shen men noktası kulağın iç kısmında bulunan kavisli bölgenin olduğu alandır. Bu noktaya uygulayacağınız baskı ve masaj sinir sistemine iyi gelir.

Cennet sütunu noktası B10

Uykusuzluk ve stresi düzenleyen bu bölge ise boynun arkasında omurganın yaklaşık 3 parmak üstünde yer alır. Aynı zamanda bu bölgeye yapılan masaj boyun ve sırt ağrılarını hafifletir.

Ayak üstü noktaları LV 3

Hafızanın güçlenmesine yardımcı olan bu noktaya bir kaç dakika baskı uyguladıktan sonra bırakın, bu nokta ayak baş parmağı ve ikinci parmağın kesiştiği noktaya denk gelir.