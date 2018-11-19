Ağız kokusunu bunlarla yok edin!

Ağız kokusu sorunu ile mücadele eden kişiler, toplum içerisinde bırakın gülümsemeyi konuşmak bile istemezler. Peki bu sorunla nasıl mücadele edilir?

Güncellenme 19 Kasım 2018 12:20

Diş fırçalamayacağınız bir ortamda iseniz veya dişinizi fırçalasanız bile koku sorunu devam ediyorsa basit ve bir o kadar etkili yöntemle ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Ağız kokusunu en aza indirecek yöntemler:

Peynir

Araştırmalar sonucunda peynirin ağız içerisinde bulunan asitlerin oranını azalttığı için çürüklerinde oluşumunu ciddi oranda azaltır. Aynı zamanda koku oluşumunun da önüne geçer.

Havuç, armut ve elma

İçeriğinde bulunan yüksek lifler tükürüğün temizlenmesine yardımcı olur ve nefesi tazeler.

Limon

1 bardak sade maden suyunun içerisinde limon dilimlerini atıp bitince bu dilimleri yiyebilirsiniz. Aynı zamanda bunun yanı sıra mentollü ve limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz.

Nane ve maydanoz:

Çiğ olarak tüketilecek birkaç dal nane veya maydanoz doğal yollarlar nefesinizin temizlenmesini sağlar.

Karanfil

Toplumda ağız kokusunu en etkili şekilde yok eden yöntemlerden birisi de karanfil çiğnemektir. Gerçekten ağız kokusunu ciddi oranda azaltır.

Yoğurt

İçeriğindeki probiyotikler sayesinde düzenli olarak tüketildiği takdirde ağız kokusunu önemli oranda azaltır.

Tarçın

Tarçın çiğnemekte en az karanfil çiğnemek kadar etkilidir. Ağızda bulunan bakterilerle mücadele konusunda çok etkilidir.

Su

Sık ve bol su içerek de ağız kokusunu büyük oranda azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde bol su tüketerek tükürükten kaynaklanan ağız kokusunun önüne geçebilirsiniz.