Ağız kanserine karşı koruyucu o çay!

Uzmanlar, yeşil çayın ağız ve diş sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Güncellenme 10 Mart 2018 13:40

Tarihin eski zamanlarında bu yana bitkiler sağlığı korumak ve hastalıklardan kurtulmak amacıyla kullanılırdı. Ancak alternatif tıbbın ilerlemesiyle birlikte bitki özelerinden elde edilenler hastalıklara karşı direnç kazanmak ve hastalıklardan kurtulmak için daha sık kullanılır oldu.

Kuvvetli antioksidan

Yeşil çay içeriğindeki bulunan polifenoller bulunmasın ve bunun büyük bir kısmının kateşinleri oluşturmasının çok öneöli olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Yeşil çay içerisinde bulunan kateşinler, kuvvetli antioksidan değerine sahip olmakla beraber antiflamatuvar etkisi de bulunmaktadır.

Ağız kanserine karşı koruyucu

Daha önce uzmanlar tarafından gelen açıklamada yeşil çayın ağız kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu açıklanmıştı. Aynı zamanda yeşil çayın diş eti hastalıklarına karşı da önemli derece de azaltan bir etkiye sahip oldu biliniyor. Yapılan çalışmalar ağız ve diş sağlığı açısından da önemli boyutta koruyucu özelliklere sahip olduğu gösterdi. İçeriğinde bulunan kateşinin diş çürüğüne neden ol enzim ve bakterileri öteleyerek dişe yapışmasını engeller ve diş çürüğünün oluşmasının önüne geçer. Yeşil çay aynı zamanda dişlerin yapısını güçlendirir ve florür bakımından zengin olan bir çaydır.

Yapılan çalışmaların çoğu asit nedeniyle dişlerin aşınması anlamına gelen dental erozyona olan etkileri üzerine olmuştur. Uzmanlar yeşil çayın ağız ve diş sağlığı üzerine etkileri konusunda önemli bilgiler vermişlerdir.

Günümüzde en çok karşılaşan sorunlardan biri olan diş aşınmalarıdır. Diş aşınmalarında meydana gelen erozyon erken dönemde önlem ve alınması gereken önemli bir diş aşınması problemidir. Yaşam koşullarının değişmesiyle beraber asitli yiyecek ve içeceklerin tüketiminde de önemli artışlar görülmesi dental erozyonunda görülme sıklığı, derecesi ve önlenip tedavi edilmesine yönelik çalışmalarda artarak devam etmiştir. Dental erozyonu tarif ederken, bakteriyel bir etken nedeniyle değil tamamen kimyasal etkenler nedeni ile oluşan diş sert doku kaybı olarak tanımlanır.

Dental Erozyonun en önemli başlıca nedenleri kişinin alışkanlıkları olduğundan bunu değiştirmek kısa vade de pek mümkün olmayacağından tedavi noktasında yapılması gereken erozyonun önlenmesi yönünde olmalıdır.