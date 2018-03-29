Ağır yaralı asker Şehit oldu! Son mesajı ise yürek burktu

Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile ağır yaralanan Uzman Çavuş Yiğit tedavi gördüğü hastanede Şehit oldu.

Güncellenme 29 Mart 2018 12:26

Zeytin Dalı Harekatı ile temizlenen Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Necmettin Yiğit tedavi gördüğü hastanede Şehit oldu. Şehit Yiğit, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hafta önce tedavi altına alınmıştı.

Ağır yaralanmıştı

22 Mart'ta Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı da yaralanmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede Şehit oldu

Yaralılardan biri olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlattı. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Necmettin Yiğit ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Bir haftadır hastanede bekleyen ailesine acı haber verildi.

5 yıl önce hayatını kaybetti

Üç kardeşten en küçüğü olan Şehit Yiğit'in babası Mustafa Yiğit'in de 5 yıl önce hayatını kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit'le birlikte yaşadığı öğrenildi.

Niksar’da toprağa verilecek

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, şehit Necmettin Yiğit'in cenazesinin Gökçeli Beldesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

3 ay önce paylaşım yapmış

Şehit Yiğit'in 3 ay önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yaptığı paylaşıma, "Krallar tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız Allah'ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır. Vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan aşk olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz" notunu düştüğü görüldü.