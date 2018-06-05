Ağca'dan Çakıcı'ya beklenmedik ziyaret

Bir dönemin karanlık isimlerden olan Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmek istedi ama savcılıktan izin çıkmadı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 11:45

Gazeteci Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve PAPA 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af istemiyle gündeme gelen Alaattin Çakıcı'yı ziyaret istemi reddedildi.

Ağca’ya izin verilmedi

Keskin T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Burada Çakıcı'yı ziyaret etmek isteyen Ağca'ya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin çıkmadı.

Bahçeli’ye teşekkür

Çakıcı'nın ekibinden, sağlık durumu hakkında bilgi alan Ağca, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Buraya geliş sebebinin kardeşim diye hitap ettiği Çakıcı olduğunu belirten Ağca, izin alamadıklarını, bu yüzden herhangi bir görüşme olmadığını, sağlık durumunun belli olduğunu, bazı hastalıklarının olduğunu, geçtiğimiz günlerde Bahçeli'nin de kendisini ziyaret ettiğini, yüzbinlerin Çakıcı'nın serbest kalmasını istediğini, Bahçeli'ye bu açıklamalarında dolayı teşekkür ettiğini, af konusunda büyük haksızlıklar olduğunu, kader mahkumlarının af beklediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını, af çıkmasını ümit ettiğini, beklentilerinin bu yönde olduğunu söyledi

Türk milletinin Çakıcı’ya borcu var

Bu sistemin ayaktaki tabanının en büyüğü ülkücü hareket olduğunu belirten Ağca, Bahçeli'nin onurlu davranışının görmezden gelinemeyeceğini, Türk devletinin Çakıcı'ya borcu olduğunu, ASALA ile mücadele ettiğini ifade etti.