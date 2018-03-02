Afrin'ndeki çatışmada tüyleri diken diken eden olay!

Afrin'de Şehit düşen 8 Mehmetçiğin komutanının telsizden söylediği sözler tüyleri diken diken etti.

Güncellenme 02 Mart 2018 17:41

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde tüm Türkiye'yi yasa boğan acı bir haber geldi. Dün teröristlerin bölgeye sızması ile Hatay-Hassa'nın karşısında çıkan çatışmada JÖH, PÖH ve koruculardan toplam 8 şehit verildi, 13 askerimiz ise yaralandı.

Kahramanlık destanı yazıldı

Gelen acı haberin ardından yüzlerce sosyal medya kullanıcısı teröre ve teröriste lanet ederken birlik ve beraberlik mesajı vermeyi unutmadı. Bu kapsamda sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Twitter'da adeta elden ele yayılan paylaşım bir kahramanlık destanı içeriyor.

"Biz şehit oluruz yeter ki buradakiler toplu olarak helak olsun"

İddia edildiğine göre, Afrin'deki şiddetli çatışmada şehit olan 8 kişinin de bölük komutanı olan kahraman bir asker, çatışma mesafesi 5 metreye kadar düşünce telsizden "Uçaklar bizim bulunduğumuz yeri bombalasın, biz şehit oluruz yeter ki buradakiler toplu olarak helak olsun" ifadelerini kullanmış

Açıklama yapılmadı

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran yazı hakkında ise yetkili birimler henüz bir açıklama yapmadı.