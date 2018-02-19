Afrin'le ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı!

Esed güçlerinin Suriye'nin farklı bölgelerinden topladığı PKK'lıları Afrin'e göndereceği iddia edildi.

Güncellenme 19 Şubat 2018 16:29

Esed rejiminin Afrin'e gireceği iddiası Suriye'deki gerilimi iyice tırmandırdı. Sputnik'e konuşan YPG'li bir temsilci böyle bir şeyin doğru olmadığını açıkladı. Suriye yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sert bir açıklama yaptı.

Halep'ten gelen görüntüler ise kirli bir ortaklığın olduğuna işaret ediyor. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan çok sayıdaki PKK'lı terörist otobüslerle Afrin'e gönderildi. Yapılan bu sevkiyatın yarın da devam edeceği konuşuldu.

Konuyla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir" demişti.