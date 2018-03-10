Afrin'in merkezine çok az bir mesafe kaldı!

TSK ve ÖSO’nun teröristleri Afrin’den temizlemek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 50. gününde Afrin'in merkezi göründü.

Güncellenme 10 Mart 2018 16:52

TSK ve ÖSO’nun teröristleri Afrin’den temizlemek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nın 50. gününe gelindi. Bu kapsamda operasyonun son noktası olan Afrin merkez göründü. Çevredeki belde ve köyleri tek tek alan TSK ve ÖSO, Afrin merkeze çok az bir mesafe kala civardaki tepelere konuşlandı.

Operasyon 20 Ocak’ta başladı

20 Ocak’ta TSK tarafından sınırın güvenli hale gelmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi balarıyla sürüyor. Bu kapsam terör örgütü denetimde bulunan Afrin’deki yerleşim yerleri tek tek teröristlerden temizleniyor. Bölgedeki birçok stratejik nokta TSK ve ÖSO tarafından kurtarıldı.

Operasyonlar hız kazandı

Son zamanlarda daha fazla hız kazanan operasyonlarda Azez ve Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Yapılan operasyonlarla teröristler etkisiz hale getirilirken, bölgedeki köy ve beldeler özgürleştirildi.

Afrin merkezi görünüyor

Bugün erken saatlerden itibaren hızlı bir şekilde devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda yerleşim birimi terör örgütlerinden temizlendi. Yoğun çatışmaların ardından ilerlemeler kaydeden TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini gören tepeleri ele geçirdi. Yalnızca birkaç km uzaklıkta olan Afrin’in merkezi, artık rahatça görülebiliyor. Hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan ÖSO birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin'i de terör örgütü PYD/PKK'dan temizleyeceklerini ifade etti.