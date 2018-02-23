Afrin'e girmek istediklerine pişman oldular!

TSK, terör örgütlerinin Afrin'e girmeye hazırlanan konvoyunu yerle bir etti.

Güncellenme 23 Şubat 2018 09:25

Gelen son dakika bilgilerine göre TSK, Afrin'e girmek isteyen konvoyu vurdu. Terör örgütüne silah ve mühimmat taşıyan araçların vurulma anı ise TSK tarafından paylaşıldı.

30-40 araçtan oluşan konvoy

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi.

Afrin'e 15 km kala vuruldu

Afrin'e yaklaşan konvoyun 15 km uzaklıkta olduğu ve tam bu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

Sivillere zarar verilmedi

Açıklamada, yalnızca terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait araçlar hedef alınmış ve sivillere zarar vermemek için her türlü dikkatin ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

Görüntüler paylaşıldı

Ayrıca TSK, Afrin'e doğru ilerleyen terör konvoyunun vurulmasına ilişkin görüntüleri resmi Youtube üzerinden paylaştı. Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı.