Afrin'e giren ÖSO'yu halk böyle karşıladı!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK'nın desteği ile Afrin merkeze giren ÖSO güçleri, bölge halkı tarafından zılgıtlarla karşılandı.

Güncellenme 18 Mart 2018 11:20

Hudut güvenliğini sağlamak için ve bölgeyi teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildi. ÖSO'nun operasyon öncesi yaptığı saldırı hazırlıkları kameralara yansıdı. ÖSO mensupları sabah namazını kıldıktan sonra araçlara binerek Afrin ilçe merkezine yönelik operasyon için harekete geçti. Çok kısa süre sonra ise operasyon başladı. ÖSO, TSK'nın desteği ile ilçe merkezine girdi.

Zılgıtlarla karşılandılar

Afrin kent merkezindeki ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.