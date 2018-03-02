Afrin'den yürek yakan haber!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e sızan teröristler 8 Mehmetçiğimizi Şehit etti.

Güncellenme 02 Mart 2018 09:03

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'dan Türkiye'yi gözyaşlarına boğan bir haber geldi. Afrin'de bulunan 1083 rakımlı tepede, tünellerle bölgeye sızan 100 kişilik terörist grup, Mehmetçiğe ağır silahlarla saldırdı. Bölgedeki çatışmaya destek için giden ATAK helikopterler ise isabet aldı. Çıkan çatışmada 8 askerimiz Şehit olurken, 20 asker, 3 polis ve 3 korucu yaralandı. Havalanan F-16'lar, teröristlerin mevzilerini bombaladı. 22 terörist öldürülürken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi.

TSK açıklama yaptı

TSK yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman askerin Şehit olduğunu, 13 askerin ise yaralandığını belirtti.

TSK açıklamasına şöyle devam etti: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Teröristlerin geçiş güzergahlarına ateş açıldı

Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler gönderildi. Sınırdaki hazır birlikler teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'dan bilgi aldı

Afrin'de yaşanan bu çatışmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

ATAK'lar hainlere anında karşılık verdi

Yaşanan çatışma sonrası hainlerin yerleri radarlar ile tespit edildi. Havalanan F-16'lar teröristlerin bulunduğu bölgeler ve kaçış noktalarına adeta bomba yağdırdı. Bombardıman sonrası sahaya inen helikopterler, ağır yaralıları hemen alarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan'daki hastanelere getirdi.