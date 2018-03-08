Afrin'den sonra Irak'a da operasyon yapılabilir!

Zeytin Dalı Harekatı'nın Mayıs'ta biteceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK'nın Irak'tan da temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Güncellenme 08 Mart 2018 14:11

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonun Mayıs ayında biteceğini söyledi. Terör örgütü PKK'nın Irak'tan da temizlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Irak hükümeti ie PKK'ya karşı ortak operasyon yapılacağını, bir sınır ötesi operasyonun söz konusu olduğunu, bunun Irak'ın 12 Mayıs'ta yapacağı seçimlerden sonra olacağını söyledi.

Afrin’den sonra Irak var

Afrin'deki harekatın Mayıs ayına kadar biteceğini söyleyen Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra ise PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonun söz konusu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.

3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından 20 Ocak'ta Türkiye sınırını teröristlerden korumak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 48. gününde. TSK tarafından kara ve hava operasyonları ile yapılan harekatın başından beri 115'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

156 bölge ele geçirildi

TSK ve ÖSO'nun birlikte yürüttüğü operasyonda harekatın en başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.