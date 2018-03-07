Afrin'den önceki son büyük köy ele geçirildi!

TSK ve ÖSO, Afrin'den önceki en büyük yerleşim yeri olan son köyü ele geçirdi.

Güncellenme 07 Mart 2018 15:57

Afrin'in merkezine doğru hızla ilerleyen TSK, bir köyü daha terör örgütlerinde temizledi. Türk jetleri Cinderes'teki terör hedeflerini bombaladı.

Terör bölgeleri vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in merkezine giden kritik bir nokta olan Cindres, Türk savaş jetleri tarafından terör örgütleri hedef alınarak vuruldu.

Bir köy daha ele geçirildi

Gelen bilgilere göre, TSK ve ÖSO, Kafr Cenne Köyü'nde de kontrolü ele geçirdi. Burası, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim.

Köy stratejik öneme sahipti

Terör örgütünün doğu kanadındaki önemli hatlardan biri olan Kafr köyü, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi nedeniyle stratejik öneme sahipti.

Afrin’de önceki son büyük yer

Bu köyün alınmasıyla Afrin'den önceki son büyük yerleşim yeri de alınmış oldu. Terör örgütü YPG'nin Afrin'in dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle sağlama almaya çalıştığı belirtildi.

Örgüt hendek kazıyor

Hendek ve setler, terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak kullanılmak için tasarlanıyor. Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe ulaştığı belirlenirken; toprak setlerin yüksekliğiyse 2-3 metreyi buluyor.